Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР Военэксперт Кнутов: после атак на ЛНР порт Одессы может перестать существовать

Российские войска могут усилить удары по порту Одессы в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на шахту «Белореченская» в ЛНР, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот шаг позволит перекрыть поставки оружия Киеву от его союзников.

После атаки [ВСУ] на шахту в ЛНР и по другим объектам, в частности жилым домам, ответ, на мой взгляд, может быть только один — достаточно жесткий: удары по военной инфраструктуре Украины, а также усиление работы по порту Одессы. Он должен перестать работать. Почему? Потому что через него идут основные поставки беспилотников и ракетного вооружения, которое получают ВСУ. Вторая цель — это Бескидский туннель, который находится в Закарпатье. По этим двум направлениям ВС России должны работать не просто активно, а сверхинтенсивно. В противном случае поставки вооружений, которые Украина использует для проведения террористических акций, будут только усиливаться, — высказался Кнутов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 40 работников шахты «Белореченская» оказались под землей после ночного удара ВСУ по электроподстанции. По его словам, с горняками установлена связь, у них есть запас питьевой воды.