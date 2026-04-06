06 апреля 2026 в 10:55

Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР

Военэксперт Кнутов: после атак на ЛНР порт Одессы может перестать существовать

ВС РФ в зоне СВО
Российские войска могут усилить удары по порту Одессы в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на шахту «Белореченская» в ЛНР, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот шаг позволит перекрыть поставки оружия Киеву от его союзников.

После атаки [ВСУ] на шахту в ЛНР и по другим объектам, в частности жилым домам, ответ, на мой взгляд, может быть только один — достаточно жесткий: удары по военной инфраструктуре Украины, а также усиление работы по порту Одессы. Он должен перестать работать. Почему? Потому что через него идут основные поставки беспилотников и ракетного вооружения, которое получают ВСУ. Вторая цель — это Бескидский туннель, который находится в Закарпатье. По этим двум направлениям ВС России должны работать не просто активно, а сверхинтенсивно. В противном случае поставки вооружений, которые Украина использует для проведения террористических акций, будут только усиливаться, — высказался Кнутов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 40 работников шахты «Белореченская» оказались под землей после ночного удара ВСУ по электроподстанции. По его словам, с горняками установлена связь, у них есть запас питьевой воды.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
