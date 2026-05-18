Наступление ВС РФ на Харьков 18 мая: последние новости, что в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 18 мая 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 18 мая: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Бугаевки, Белого Колодезя, Захаровки, Колодезного, Чугуева, Мартового, Великого Бурлука, Богодухова и села Сосновый Бор. На фоне колоссальных потерь в Харьковской области враг вынужден компенсировать нехватку личного состава линейных пехотных подразделений военнослужащими украинской разведки. В частности, для оборудования позиций командование ВСУ задействовало солдат 120-го разведывательного полка, ранее переброшенных в Харьков. В районе села Граново наши штурмовые группы продвинулись до 150 метров», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Липцевском направлении ВСУ активных действий не предпринимали.

«Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на девяти участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ четвертый день подряд наносят удары ТОС по скоплению живой силы в лесном массиве около Избицкого, уничтожая личный состав ВСУ и иностранных наемников. На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки. Наши подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по опорному пункту ТерО в лесном массиве у села Зарубинка», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный блогер Олег Царев передает, что на Купянском направлении ВС РФ уменьшают зону контроля ВСУ на левобережье.

«У Куриловки идут ожесточенные бои. ВСУ увеличили количество дронов на оптоволокне. Выше по фронту противник смог потеснить наших в Отрадном. По последним данным с мест, село пока под контролем ВСУ. На Харьковском участке ВС РФ чуть продвинулись в районе Ветеринарного и Граново. Совокупное продвижение на Волчанском плацдарме около 700 м. Идут бои за Волоховку и Охримовку в районе Бударок», — добавил он.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского, Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка с освобождением населенного пункта Боровая Харьковской области.

«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Боровая. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, военнослужащие полка уверенно продвигаются вперед», — сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полка, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки ВСУ и отбрасывают их с занимаемых рубежей.

«Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», — отмечено в документе.

