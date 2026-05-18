Россиянам напомнили о пользе лимфодренажного массажа для здоровья

Лимфодренажный массаж укрепляет иммунитет, снимает нервное напряжение и улучшает сон, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» массажист и специалист по реабилитации Алексей Артемьев. Кроме того, такая процедура способствует детоксу организма.

Главная цель лимфодренажа — нормализация внутреннего биохимического фона. Когда организм перестает быть «зашлакованным», он естественным образом возвращается к генетически заложенной форме. Тело становится стройным, чистым и полным энергии. Когда внутренние процессы работают более слаженно, кожа выглядит свежее, контуры становятся более четкими, а эффект отдыха заметен и в зеркале. Красота и молодость в этом случае не сама цель, а естественный результат того, что тело начинает функционировать ближе к своей норме, — отметил Артемьев.

Он уточнил, что лимфодренажный массаж позволяет избавиться от постоянных отеков и сосудистых «звездочек», а также очистить кожу от акне и тусклого цвета. Кроме того, процедура помогает уменьшить объемы тела и выровнять его рельеф при целлюлите.

Ранее мастер по массажу Янина Михайлова заявила, что при дряблости рекомендуется выбирать не расслабляющее, а аппаратное растирание кожи. По ее словам, первый вариант процедуры подойдет для людей, которые страдают от стресса, усталости или бессонницы.