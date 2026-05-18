День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 11:43

Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО

Экс-глава брянского МЧС Кобзев арестован на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Александр Кобзев стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ. Суд арестовал его на два месяца.

УФСБ России по Брянской области совместно с УМВД России по Брянской области при участии ГУ СБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации Кобзева А. Н.,говорится в сообщении.

По данным следствия, Кобзев, ныне возглавляющий коммерческую организацию, склонил действующих руководящих сотрудников брянского главка МЧС к превышению должностных полномочий в интересах своей коммерческой структуры. Он занимал руководящий пост в МЧС с 2007 по 2014 год.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего главу комитета по информатизации Ивана Громова и его брата Павла виновными в масштабном хищении бюджетных средств. По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год фигуранты присвоили около 245 млн рублей через фиктивные госконтракты в сфере информационных технологий.

Регионы
Брянская область
МЧС
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Россия ждет от США посредничества в урегулировании украинского кризиса
«Мы рассчитываем»: Песков о переговорном процессе по Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.