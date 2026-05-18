Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО Экс-глава брянского МЧС Кобзев арестован на два месяца

Бывший начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Александр Кобзев стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ. Суд арестовал его на два месяца.

УФСБ России по Брянской области совместно с УМВД России по Брянской области при участии ГУ СБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации Кобзева А. Н., — говорится в сообщении.

По данным следствия, Кобзев, ныне возглавляющий коммерческую организацию, склонил действующих руководящих сотрудников брянского главка МЧС к превышению должностных полномочий в интересах своей коммерческой структуры. Он занимал руководящий пост в МЧС с 2007 по 2014 год.

