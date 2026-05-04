Суд поставил точку в деле бывшего петербургского чиновника Громова

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего главу комитета по информатизации Ивана Громова и его брата Павла виновными в масштабном хищении бюджетных средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год фигуранты присвоили около 245 млн рублей через фиктивные госконтракты в сфере информационных технологий. Преступные доходы «отмывались» через частную фирму и распределялись между сообщниками.

Несмотря на серьезность обвинений, оба брата были освобождены в зале суда сразу после оглашения вердикта. Назначенные им сроки были полностью зачтены судом за счет времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом.

Ивану Громову назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и три месяца в ИК общего режима. <...> Назначенное наказание отбыто полностью, — официально подтвердили представители судебной системы.

В рамках гражданского иска прокуратуры в доход государства уже была обращена элитная недвижимость семьи стоимостью 470 млн рублей. Всего по делу о мошенничестве и отмывании денег проходили 13 человек, включая родственников и партнеров экс-чиновника.

Ранее Никулинский районный суд Москвы принял решение о снятии запрета на выезд за пределы России для сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Ахмата Салпагарова. Генпрокуратура добивается изъятия его имущества в доход государства по антикоррупционному иску.