04 мая 2026 в 12:11

Сенатору Салпагарову смягчили меру пресечения

Суд снял запрет на выезд из России для сенатора Салпагарова

Ахмат Салпагаров Ахмат Салпагаров Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Никулинский суд Москвы принял решение о снятии запрета на выезд за пределы России для сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Ахмата Салпагарова, передает ТАСС. Отмечается, что Генпрокуратура добивается изъятия его имущества в доход государства по антикоррупционному иску.

Суд определил: отменить обеспечительные меры в части запрета на выезд за пределы РФ Салпагарову Ахмату, — уточнялось в решении суда.

Запрет наложили 30 марта по требованию прокуратуры. Ходатайство об отмене подали представители сенатора. Суд в итоге решил, что запрет на выезд не соответствует заявленным в иске требованиям.

Ранее Генпрокуратура направила в суд иск к сенатору, его членам семьи и аффилированным лицам с требованием обратить в доход государства строительную компанию «Кубанское» стоимостью около 4 млрд рублей. В качестве ответчиков по делу фигурировали 27 физических лиц и пять организаций.

Также стало известно, что имущество бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, обвиняемого в коррупции, обратят в доход государства. Речь шла о 47 объектах недвижимости, автомобилях, более 72 млн рублей на банковских счетах, а также о наличных средствах в валюте.

