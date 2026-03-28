Суд изъял имущество экс-главы Вологды после его смерти Имущество обвиняемого в коррупции экс-главы Вологды обратят в доход государства

Имущество бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, обвиняемого в коррупции, обратят в доход государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. Речь идет о 47 объектах недвижимости, автомобилях, более 72 млн рублей на банковских счетах, а также о наличных средствах в валюте, передает ТАСС.

В Вологодском городском суде рассмотрен иск первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации об обращении в доход государства имущества Е. Б. Шулепова и оказывавших ему содействие физических и юридических лиц, полученного коррупционным путем, — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела у Шулепова изъяли $16 674 (1,3 млрд рублей) и €20 000 (1,8 млн рублей) наличными. Кроме того, были изъяты 61,415 млн рублей — эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи.

Шулепов ушел из жизни в сентябре прошлого года. Смерть бывшего мэра и экс-депутата Госдумы подтвердила его дочь Елена. В ноябре 2024 года Шулепов перенес инсульт в СИЗО, а после несколько операций, в том числе по установке кардиостимулятора.