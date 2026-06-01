В Госдуме назвали способ сделать базовые продукты доступнее для россиян

В России необходимо ввести государственное регулирование цен на основные продукты, чтобы сделать их доступнее для граждан, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, разработанного законопроекта об обнулении НДС на базовую корзину недостаточно.

По данным госстатистики, в России около 10 млн бедных. Если доход человека выше этого минимума хотя бы на 50 рублей, он уже «не бедный». Реально тех, кто еле сводит концы с концами и вынужден экономить даже на еде, в четыре раза больше. У нас 66 млн человек имеют кредиты, а треть — по два и больше. У 15 млн россиян долги в МФО. Больше 2 млн граждан являются банкротами. Мы уже разработали законопроект, чтобы обнулить НДС на базовые продукты. Но этого мало: в программе Победы КПРФ одной из мер, которая изменит эту ситуацию, должно стать госрегулирование цен на базовые продукты — хлеб, молоко, яйца, мясо, овощи. Чтобы не было никаких «конских» наценок к их себестоимости, — сказал Коломейцев.

Он подчеркнул, что государство не может полагаться исключительно на рыночные механизмы, когда речь идет о выживании миллионов граждан. Поэтому, по его словам, необходима системная работа по сдерживанию высоких цен.

Ранее директор департамента Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев сообщил, что среднедушевое потребление рыбы в России составляет лишь 21–22 кг в год при рекомендуемой врачами норме в 28 кг. Это создает риски для здоровья из-за хронического дефицита незаменимых нутриентов.