«Действительно хочет»: Трамп заявил о стремлении Ирана к соглашению с США Трамп: Иран хочет заключить сделку с США

Иран действительно хочет заключить сделку с США, заявил в соцсети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп. Он считает, что соглашение будет выгодно Вашингтону и его союзникам.

Иран действительно хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США и для тех, кто с нами, — написал Трамп.

Ранее президент США заявил, что его предложения по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, предусматривают отсутствие у Тегерана ядерного оружия. Так он прокомментировал недавнюю публикацию телеканала CNN. По словам Трампа, представители СМИ неверно представили содержание предложенной сделки.

До этого газета The New York Times сообщила, что глава Белого дома выдвинул ужесточенные условия для заключения сделки с Ираном. Обновленные требования уже направлены иранской стороне, при этом детали нового предложения Вашингтона не раскрываются.

В свою очередь военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Трамп не настроен на переговоры с Тегераном. Он констатировал, что в пользу этого говорит продолжающаяся морская блокада и чрезмерные требования, которые выдвигает Вашингтон на переговорах.