01 июня 2026 в 09:34

Раскрыто, кто возглавил рейтинг богатейших наследников миллиардеров России

Сын основателя ЛУКОЙЛа возглавил рейтинг богатейших наследников России

Вагит Алекперов
Сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф Алекперов возглавил рейтинг Forbes богатейших наследников российских миллиардеров. Согласно данным, опубликованным на сайте издания, его наследство составляет $29,5 млрд (более 2 трлн рублей).

Вторую строчку рейтинга разделили двое детей основного владельца компаний НОВАТЭК и СИБУР Леонида Михельсона с наследством по $14,15 млрд на каждого (почти 1 трлн рублей). Третье место заняли дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко — по $10,2 млрд на каждого (724,4 млрд рублей). Также в топ-10 богатейших наследников вошли дети предпринимателя Сулеймана Керимова и владельца сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина.

Ранее сообщалось, что Исландия впервые за многие годы обошла Швейцарию и стала самой дорогой страной мира. Уровень цен в Исландии сейчас выше на три процентных пункта, чем у предыдущего лидера рейтинга. Одной из главных причин эксперты назвали резкий рост туризма после пандемии, который ускорил как экономический подъем, так и инфляцию.

