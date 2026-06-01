Раскрыто, кто возглавил рейтинг богатейших наследников миллиардеров России

Сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф Алекперов возглавил рейтинг Forbes богатейших наследников российских миллиардеров. Согласно данным, опубликованным на сайте издания, его наследство составляет $29,5 млрд (более 2 трлн рублей).

Вторую строчку рейтинга разделили двое детей основного владельца компаний НОВАТЭК и СИБУР Леонида Михельсона с наследством по $14,15 млрд на каждого (почти 1 трлн рублей). Третье место заняли дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко — по $10,2 млрд на каждого (724,4 млрд рублей). Также в топ-10 богатейших наследников вошли дети предпринимателя Сулеймана Керимова и владельца сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина.

