Восемь иностранцев лишили гражданства РФ за создание угрозы нацбезопасности

ФСБ совместно с МВД лишила российских паспортов восемь выходцев из Центральной Азии, проживавших в шести субъектах РФ, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Основанием стали экстремистские взгляды и неоднократное привлечение к уголовной ответственности, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России <…> прекращено гражданство Российской Федерации восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, — говорится в сообщении.

Ранее нижняя палата парламента на пленарном заседании одобрила во втором и окончательном чтениях пакет инициатив по борьбе с незаконным перемещением мигрантов. В частности, срок на прохождение врачебной комиссии сокращается с полутора месяцев до 30 суток.

Кроме того, первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что ужесточение медосмотра для иностранцев защитит здоровье как самих мигрантов, так и россиян. Новый закон, по его словам, также призван покончить с фальшивыми справками и документами.