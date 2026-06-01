01 июня 2026 в 10:18

Военэксперт объяснил, почему комплекс «Цитадель» неуязвим для цифровых РЭБ

Зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» Зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Российский зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» имеет цифровую систему управления, которая устойчива к цифровым средствам РЭБ, рассказал в беседе с 360.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, защищенные оптоволоконные кабели связывают установку с командными пунктами — их невозможно заглушить радиопомехами.

Цифровые РЭБ действуют в основном против РЛС. Оптико-электронная станция такому воздействию не подвержена. Против ЗАК-30 нужно ставить другие помехи, оптические помехи с помощью лазера, с помощью дымовой завесы, аэрозолей. Но это требует больших ресурсов. Прикрывать такую атаку должен какой-то большой дрон, а он становится целью и поражается в первую очередь, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что система «Цитадели» полностью автономна: при потере внешней связи решение принимает искусственный интеллект. Эксперт добавил, что у комплекса есть собственный баллистический вычислитель и пассивные инфракрасные каналы наведения — это позволяет вести бой в полной радиотишине.

Ранее Кнутов заявил, что «Цитадель» способна поражать не просто отдельные дроны, а целый рой беспилотников ВСУ. По его словам, эта система представляет собой серьезную разработку, эффективность которой достигается за счет совмещения радиолокационной и оптико-электронной станций.

Россия
оружие
БПЛА
СВО
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

