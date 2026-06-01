Страны НАТО отправили 24 самолета на разведку над соседней с РФ страной

Страны НАТО отправили 24 самолета на разведку над соседней с РФ страной Страны НАТО за неделю совершили 24 вылета для разведки над Белоруссией

Страны НАТО организовали вылет 24 самолетов для разведки целей на территории Белоруссии, сообщили в пресс-службе министерства обороны государства. В ведомстве уточнили, что речь идет о статистике за прошедшую неделю.

24 самолето-вылета разведывательной авиации стран — членов НАТО зафиксировано за неделю в отношении Республики Беларусь, — сказано в сообщении.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат никогда не было на Украине и не будет. Он добавил, что США занимают правильную позицию по украинскому конфликту.

Кроме того, Лукашенко заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений. Глава государства добавил, что переговоры могут пройти как на территории Белоруссии, так и на Украине.

Между тем президент Украины ввел санкции против двух сыновей белорусского лидера Александра Лукашенко. Ограничения установлены на 10 лет. Согласно указу, санкции вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко. В этот список также попали 16 граждан Белоруссии и 11 юридических лиц.