ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 10:53

Страны НАТО отправили 24 самолета на разведку над соседней с РФ страной

Страны НАТО за неделю совершили 24 вылета для разведки над Белоруссией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны НАТО организовали вылет 24 самолетов для разведки целей на территории Белоруссии, сообщили в пресс-службе министерства обороны государства. В ведомстве уточнили, что речь идет о статистике за прошедшую неделю.

24 самолето-вылета разведывательной авиации стран — членов НАТО зафиксировано за неделю в отношении Республики Беларусь, — сказано в сообщении.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат никогда не было на Украине и не будет. Он добавил, что США занимают правильную позицию по украинскому конфликту.

Кроме того, Лукашенко заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений. Глава государства добавил, что переговоры могут пройти как на территории Белоруссии, так и на Украине.

Между тем президент Украины ввел санкции против двух сыновей белорусского лидера Александра Лукашенко. Ограничения установлены на 10 лет. Согласно указу, санкции вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко. В этот список также попали 16 граждан Белоруссии и 11 юридических лиц.

СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.