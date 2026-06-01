Якутянка потеряла более 5 млн рублей после «сканирования» сейфа В Якутске лжеполицейские обманули подростка и украли из сейфа драгоценности

Жительница Якутска стала жертвой мошенников, которые похитили из ее квартиры ювелирные украшения на сумму более 5 млн рублей, сообщает МВД по региону. Для совершения кражи злоумышленники, представившись полицейскими, обманули 20-летнюю дочь потерпевшей, заставив девушку «отсканировать» сейф и спрятать ключи от квартиры в подъезде.

Лжесотрудники правоохранительных органов предложили девушке «сканировать» родительский сейф. Для данной процедуры якутянка спрятала ключи от квартиры под ковриком в подъезде и удалилась в кафе, — сообщили в ведомстве.

Вернувшаяся домой мать обнаружила, что сейф взломан. Из него пропали 66 ювелирных изделий, которые женщина собирала на протяжении 40 лет. Общая сумма ущерба составила 5,25 млн рублей.

