Российская армия разгромила цеха дронов ВСУ Минобороны России сообщило об ударе по цехам производства БПЛА Украины

Российские военнослужащие нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Ведомство отметило, что поражены также места подготовки и площадки запуска дронов дальнего действия.

В заявлении Минобороны уточняется, что удары пришлись по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались украинской армией. Атака производилась беспилотниками, ракетами, артиллерией и авиацией.

Нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, — сказано в сообщении.

Ранее группировка войск «Север» освободила село Караичное в Харьковской области. Штурмовые подразделения сломили упорное сопротивление противника и выбили последние группы украинских солдат. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военное командование Украины перебросило к селу Россоховатое в Харьковской области новое элитное подразделение сил беспилотных систем. По его словам, взвод специализируется на применении перспективных разработок FPV-дронов.