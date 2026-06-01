Адвокат объяснил, что делать в случае сталкинга Адвокат Ключко: в случае сталкинга нужно обратиться в полицию

В случае сталкинга необходимо обратиться в полицию, рассказал «Газете.Ru» руководитель адвокатского филиала Антон Ключко. Он отметил, что написать заявление необходимо, несмотря на частое бездействие полиции.

Если вы понимаете, что намерения преследователя могут быть недобрыми и есть риск для жизни или здоровья, обязательно сообщайте об этом. Лучше делать это письменно и сохранять талоны-уведомления. Если преследователь будет заходить дальше, регулярные заявления помогут показать, что опасения были не надуманными, а системными, — рассказал Ключко.

Адвокат подчеркнул, что сейчас преследование остается в серой зоне права. По его словам, статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни» неприменима к бытовым ситуациям.

Ранее юрист Иван Курбаков рассказал, что введение закона о сталкинге может стать инструментом давления при семейных конфликтах. По его словам, инициатива предлагает внедрить в российскую правовую систему чужеродные механизмы.