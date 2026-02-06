Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 10:28

Юрист ответил, к каким проблемам приведет введение закона о сталкинге в РФ

Юрист Курбаков: закон о сталкинге может стать инструментом давления в конфликтах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Введение закона о сталкинге может стать инструментом давления при семейных конфликтах, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, инициатива предлагает внедрить в российскую правовую систему чужеродные механизмы.

Законопроект о сталкинге вызывает серьезную озабоченность как с правовой, так и с социальной точек зрения, демонстрируя не столько заботу о гражданах, сколько стремление к правовому популизму под видом защиты от преследователей. Инициатива потенциально опасна, поскольку предлагает внедрить в российскую правовую систему чужеродные механизмы, не учитывающие отечественные реалии и открывающие широкие возможности для злоупотреблений. Особую тревогу вызывает тот факт, что в западных странах «охранные ордеры» нередко используются как инструмент давления в семейных конфликтах, особенно в делах о разводах и спорах о детях, что приводит к ограничению общения одного из родителей с ребенком без достаточных на то оснований, — пояснил Курбаков.

Он отметил, что проблема заключается не в отсутствии норм, а в периодическом отказе возбуждения уголовных дел. Юрист также указал на невозможность практической реализации новых мер, так как полиция не обладает ресурсами для контроля исполнения запретов на приближение.

Законодательство уже содержит инструментарий для противодействия преследованию, включая уголовную ответственность за угрозы, хулиганство, побои, самоуправство и нарушение неприкосновенности частной жизни. Проблема заключается не в отсутствии правовых норм, а в периодическом отказе в возбуждении уголовных дел. Нельзя не отметить практическую нереализуемость предлагаемых мер — если суд запретит человеку приближаться к потерпевшему на определенное расстояние, кто будет контролировать исполнение этого запрета? Полиция не располагает необходимыми ресурсами для такого контроля, а значит, реальная защита будет минимальной, — резюмировал Курбаков.

Ранее правозащитник Ева Меркачева заявила, что в России просто необходимо законодательно защитить жертв сталкеров, введя судебный инструмент в виде специальных «охранных ордеров». По словам члена СПЧ, проблема сталкинга является крайне острой.

законы
сталкинг
Россия
инициативы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Баталова Надежда пришла проститься Гитанной Леонтенко
Пьяный сын зарезал тяжелобольного отца из-за нежелания за ним ухаживать
Адвокат ответил, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию
В Госдуме объяснили идею ограничить счета в банках для мигрантов
Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли
Автокредитование в России показало спад
Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику
В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину
Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом
Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова
Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников
В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией
Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась
Узнавший о запрете въезда в Россию Сабуров попал на видео
Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи
Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию
Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.