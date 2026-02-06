Юрист ответил, к каким проблемам приведет введение закона о сталкинге в РФ Юрист Курбаков: закон о сталкинге может стать инструментом давления в конфликтах

Введение закона о сталкинге может стать инструментом давления при семейных конфликтах, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, инициатива предлагает внедрить в российскую правовую систему чужеродные механизмы.

Законопроект о сталкинге вызывает серьезную озабоченность как с правовой, так и с социальной точек зрения, демонстрируя не столько заботу о гражданах, сколько стремление к правовому популизму под видом защиты от преследователей. Инициатива потенциально опасна, поскольку предлагает внедрить в российскую правовую систему чужеродные механизмы, не учитывающие отечественные реалии и открывающие широкие возможности для злоупотреблений. Особую тревогу вызывает тот факт, что в западных странах «охранные ордеры» нередко используются как инструмент давления в семейных конфликтах, особенно в делах о разводах и спорах о детях, что приводит к ограничению общения одного из родителей с ребенком без достаточных на то оснований, — пояснил Курбаков.

Он отметил, что проблема заключается не в отсутствии норм, а в периодическом отказе возбуждения уголовных дел. Юрист также указал на невозможность практической реализации новых мер, так как полиция не обладает ресурсами для контроля исполнения запретов на приближение.

Законодательство уже содержит инструментарий для противодействия преследованию, включая уголовную ответственность за угрозы, хулиганство, побои, самоуправство и нарушение неприкосновенности частной жизни. Проблема заключается не в отсутствии правовых норм, а в периодическом отказе в возбуждении уголовных дел. Нельзя не отметить практическую нереализуемость предлагаемых мер — если суд запретит человеку приближаться к потерпевшему на определенное расстояние, кто будет контролировать исполнение этого запрета? Полиция не располагает необходимыми ресурсами для такого контроля, а значит, реальная защита будет минимальной, — резюмировал Курбаков.

Ранее правозащитник Ева Меркачева заявила, что в России просто необходимо законодательно защитить жертв сталкеров, введя судебный инструмент в виде специальных «охранных ордеров». По словам члена СПЧ, проблема сталкинга является крайне острой.