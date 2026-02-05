Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 18:30

В СПЧ высказались об идее начать выдавать «охранные ордеры» от сталкеров

Член СПЧ Меркачева: закон о противодействии сталкингу в России просто необходим

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России просто необходимо законодательно защитить жертв сталкеров, введя судебный инструмент в виде специальных «охранных ордеров», заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева. Так она прокомментировала внесение в парламент законопроекта «О противодействии навязчивому преследованию», инициатором которого стали депутаты Госдумы Ксения Горячева и Сардана Авксентьева. По словам члена СПЧ, проблема сталкинга является крайне острой в России.

Проблема преследования безусловно актуальна. Жертвами сталкеров становятся не только женщины, но и мужчины. И тут нужно понимать, что любое преследование может закончиться гибелью человека. Поэтому я полностью поддерживаю данный законопроект о противодействии сталкингу. Уверена, что закон, позволяющий судам выдавать «охранные ордеры» от преследователей, в России просто необходим, — высказалась Меркачева.

Ранее адвокат Павел Зайцев заявил, что определение границ сталкинга станет проблемой при фиксации правонарушения. Он отметил, что сам закон давно требовалось ввести в РФ.

До этого сообщалось, что житель Нижнекамска, который систематически преследовал бывшую девушку и выдавал себя за другого человека, получил 2,5 года условно. Суд позволил сталкеру свободно покидать дом, ограничив только смену жилья без уведомления органов.

