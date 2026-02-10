«Вдохновлял не одно поколение»: член СПЧ Меркачева о смерти адвоката Падвы

Адвокат Генрих Падва всегда выбирал для работы самые сложные и интересные дела, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева. Она отметила, что его принципом было не тратить жизнь на скучные процессы, даже за большие деньги.

Я не знаю ни одного журналиста, ни одного правозащитника, который не звонил Падве, не брал у него комментарии, не советовался с ним. Он, помимо того, что был адвокатом по назначению, вынужден был защищать самых разных персонажей. Его позиция была такова, что процесс должен быть интересным. Поэтому среди тех, кого он защищал, есть очень темные личности. Ему казались интересны сами дела, фабула преступления, персонаж. Это показывает его как человека, который считал, что не стоит тратить жизнь на то, чтобы посвящать ее неинтересным процессам, за которые просто хорошо платят. Он всегда ставил перед собой вызовы, а они заключались в том, чтобы брать самые сложные дела с персонажами, которые вызывают иногда и отторжение общества или неприятие государства, — высказалась Меркачева.

Она подчеркнула, что Падва вдохновил не одно поколение адвокатов. По словам члена СПЧ, он убежденно отстаивал мысль, что права есть у каждого человека, независимо от тяжести обвинений.

Падва защищал бывшего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, представителей КГБ на разных процессах еще в советские годы. Это ярчайшая самобытная личность, которая вдохновляла не одно поколение адвокатов, до сих пор вдохновляет и будет, я думаю, вдохновлять молодежь на то, чтобы выбирать эту профессию. Потому что он всегда говорил, что неважно, какой человек, неважно даже, что он совершил, важно, что у него есть права. И их он защищал, — резюмировала Меркачева.

Ранее адвокат Максим Пашков заявил, что Падва, ставший инициатором запрета смертной казни в России, скончался на 95-м году жизни. Он назвал произошедшее большим горем.