10 февраля 2026 в 17:02

«Пример для настоящих адвокатов»: юрист Кучерена высказался о смерти Падвы

Генрих Падва Генрих Падва Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look
Генрих Падва навсегда останется примером для настоящих адвокатов, заявил NEWS.ru профессор доктор юридических наук Анатолий Кучерена. По его словам, юрист сочетал в себе глубокие профессиональные знания, ораторский талант и широкую культуру.

Впервые я узнал о Генрихе Павловиче Падве, когда учился на юриста и даже не подозревал, что сам стану адвокатом. Уже тогда о нем говорили, как о корифее российской адвокатуры. Впоследствии я достаточно внимательно следил за его деятельностью и удостоился чести познакомиться с ним лично. Это был адвокат не только по профессии, но и по призванию. Он органично сочетал в себе колоссальные юридические познания, великолепные ораторские дарования, широчайшую культуру и простоту в общении. Память о Генрихе Павловиче сохранится до тех пор, пока будет существовать российская адвокатура. Он всегда будет примером для настоящих адвокатов, — высказался Кучерена.

Он добавил, что Падва в каждое новое дело вкладывал душу. По его словам, с адвокатом всегда можно было обсудить самые разные темы, в том числе и далекие от юриспруденции.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что Падва всегда выбирал для работы самые сложные и интересные дела. Она отметила, что его принципом было не тратить жизнь на скучные процессы даже за большие деньги.

