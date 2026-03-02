Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:35

Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына

Адвокат Гаврилова: мать Тиммы после смерти сына спросила Седокову об украшениях

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что его бывшая жена Анна Седокова не пыталась выйти на связь с семьей спортсмена после его смерти. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, мать Тиммы сама связалась с артисткой, но смогла до нее дозвониться лишь спустя четыре часа после известия о трагедии.

Когда мать [Тиммы] узнала о том, что он умер, из радиоэфира, начала ей (Седоковой. — NEWS.ru) дозваниваться. Дозвонилась спустя часа четыре. И она у нее сразу спросила, где драгоценности Яниса, какие доступы, коды, пароли к картам, телефонам и прочее, — рассказала адвокат.

Она уточнила, что речь шла о дорогих ювелирных украшениях, которые всегда были при баскетболисте: золотом браслете, подвеске, а также часах. Кроме того, Гаврилова заявила, что часть имущества Тиммы осталась у Седоковой. По ее словам, из четырех телефонов спортсмена два были возвращены следственными органами, а два других забрала певица.

Два телефона, которые остались у следственных органов, вернули, а остальные телефоны забрала Седокова, как свои, сказав, что он у нее их украл, — подчеркнула Гаврилова.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына погибшего баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой. Семья требует признать их право на имущество спортсмена.
Янис Тимма
баскетболисты
смерти
адвокаты
Анна Седокова
певицы
суды
Замира Евтых
З. Евтых
Алексей Белкин
А. Белкин
