Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына Адвокат Гаврилова: мать Тиммы после смерти сына спросила Седокову об украшениях

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что его бывшая жена Анна Седокова не пыталась выйти на связь с семьей спортсмена после его смерти. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, мать Тиммы сама связалась с артисткой, но смогла до нее дозвониться лишь спустя четыре часа после известия о трагедии.

Когда мать [Тиммы] узнала о том, что он умер, из радиоэфира, начала ей (Седоковой. — NEWS.ru) дозваниваться. Дозвонилась спустя часа четыре. И она у нее сразу спросила, где драгоценности Яниса, какие доступы, коды, пароли к картам, телефонам и прочее, — рассказала адвокат.

Она уточнила, что речь шла о дорогих ювелирных украшениях, которые всегда были при баскетболисте: золотом браслете, подвеске, а также часах. Кроме того, Гаврилова заявила, что часть имущества Тиммы осталась у Седоковой. По ее словам, из четырех телефонов спортсмена два были возвращены следственными органами, а два других забрала певица.

Два телефона, которые остались у следственных органов, вернули, а остальные телефоны забрала Седокова, как свои, сказав, что он у нее их украл, — подчеркнула Гаврилова.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына погибшего баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой. Семья требует признать их право на имущество спортсмена.