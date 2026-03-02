Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:51

ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами

Житель Запорожской области погиб после налета украинского дрона на дом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атаковали село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, в результате налета беспилотника квадрокоптерного типа пострадали супруги 1961 года и 1960 года рождения. Впоследствии мужчина погиб от полученных ран.

В результате удара по частному домовладению осколочные ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Женщина доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается вся необходимая помощь. Ее супруг, к сожалению, от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении.

Глава региона выразил соболезнования родственникам и близким погибшего. Он пообещал оказать помощь жителям. В настоящее время на месте трагедии работают оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области. Как уточнил Балицкий, в общей сложности электричество пропало более чем у 12 тыс. жителей региона.

