Российские туристы в Дубае: как спаслись, когда смогут улететь

Иранские ракеты и беспилотники ударили по Дубаю в пик туристического сезона. Очевидцы сообщали о нескольких громких хлопках, которые прогремели над городом в течение двух дней. Атаке, в частности, подвергся местный аэропорт и роскошный отель. Много ли там россиян, грозит ли им опасность, когда они смогут вернуться домой — в материале NEWS.ru.

Что рассказывают российские туристы об атаках на Дубай

В первый день ударов, по сообщениям очевидцев, улицы Дубая опустели и выглядели, как в период пандемии коронавируса. По Сети распространились фото и видео «города-призрака». Россиянка Алена Перова написала в одной из соцсетей, что в Дубае «на протяжении всего дня бахает».

«Вот и закончилась арабская сказка», — отметила пользователь Кивия Кивия.

Также в чатах россиян появляется много сообщений с просьбами помочь снять деньги с карт «Мир»: туристы переводят их местным, а те возвращают наличными. Помимо этого, можно встретить объявления об организации перелетов в Москву за пять тысяч долларов и дороже, однако, как утверждают местные в комментариях под постами, это, скорее всего, мошенники.

Как сообщил NEWS.ru россиянин Кирилл Аксенов, который «застрял» в Дубае вместе с женой и четырьмя несовершеннолетними детьми, на второй день атак в целом в городе довольно спокойная обстановка.

«Мы сейчас находимся в отеле в Дубае. 28 февраля мы должны были улететь в Москву, но по понятным причинам этого не произошло. Авиаперевозчик Emirates предоставил нам отель и трехразовое питание. В нашем районе сейчас за окном светлое небо, никаких хлопков, взрывов мы не слышим. По текущей ситуации у нас нет никакой определенности. Связи с авиакомпанией Emirates нет. Мы не знаем, как дальше будут обстоять дела с рейсом. Туроператор пока ничего не знает и никакой информации не предоставляет», — поделился россиянин.

Аксенов добавил, что туристы организовали общий чат в ожидании рейса в аэропорту. Там, по словам собеседника, периодически обсуждают взрывы, которые происходят в разных районах Дубая. Россиянин подчеркнул, что некоторым людям пришлось эвакуироваться на подземные парковки, которые используются в качестве бомбоубежища.

«Я написал обращение в МИД РФ и в консульство России в Дубае по двум адресам. Консульство прислало отписку, что нужно сохранять спокойствие, предоставило телефон, а МИД пока не ответил. Мы не знаем, сколько здесь еще пробудем», — заключил турист.

В Дубае паники нет, все ждут, когда откроют небо, заявил NEWS.ru находящийся в стране журналист и блогер Илья Саглиани. Однако он добавил, что ему пришлось продлевать проживание в отеле за свой счет.

«Люди сидят на чемоданах», — заявил он.

Саглиани добавил, что предыдущей ночью было очень неспокойно, была эвакуация, люди спустились на первые этажи отеля и в паркинг. Днем работала ПВО.

Сколько россиян находятся в ОАЭ и других странах Ближнего Востока

По предварительным оценкам экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), с которыми ознакомился NEWS.ru, на сегодняшний день в Саудовской Аравии находятся порядка тысячи организованных туристов из России, в Омане — около 800–900 человек, а в ОАЭ — около 50 тысяч путешественников и еще до 100 тысяч человек с паспортом РФ, которые проживают там или приехали дикарями. Также, по их данным, порядка 6–8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива временно не могут вернуться в Россию.

«В официальных письмах, направленных в адрес отелей, содержится прямое указание не допускать выселения туристов, а также подтверждена готовность компенсировать принимающим компаниям расходы на продление проживания. В то же время позиция управления по туризму Дубая отличается. В результате в ряде отелей Дубая фиксируются случаи выселения самостоятельных путешественников при отсутствии своевременной оплаты. Организованные туристы получают необходимую поддержку через туроператоров, которые берут на себя переговоры и финансовые обязательства, тогда как самостоятельные туристы фактически остаются без системной помощи», — отметили в РСТ.

Там добавили, что подобная практика создает дополнительные сложности для людей, находящихся в стрессовой ситуации, зачастую не владеющих иностранными языками и не имеющих четкого понимания алгоритма действий. Это особенно чувствительно для самостоятельных туристов, которые не имеют поддержки туроператора.

Кроме того, отметили в РСТ, из-за кризиса на Ближнем Востоке туроператоры несут колоссальные финансовые потери.

«По моим оценкам, потери составляют около 1,5 миллионов долларов в день. Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста $80–100 за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны», — заявил NEWS.ru член правления РСТ Артур Мурадян.

Когда россияне смогут вернуться домой из ОАЭ

По последним данным, аэропорт Абу-Даби в ОАЭ возобновил отправку рейсов впервые с 28 февраля, оттуда уже вылетел грузовой самолет, на борту которого находились туристы. Их эвакуировали в Гонконг. Также в РСТ сообщили, что рейсы в Лондон и Амстердам из Абу-Дабы вылетели, борт в Москву готовится к отправке. В Дубае, по неподтвержденным данным, туристам сообщили, что покинуть город путем авиасообщения они смогут не раньше, чем через неделю.

В «Аэрофлоте» заявили, что ограничения на использование воздушного пространства ОАЭ действует до 12:30 3 марта (11:30 по московскому времени). В связи с этим компания вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно.

«Ситуация постоянно меняется, однако когда будет возобновлено авиасообщение, сказать пока нельзя. Туристам надо принимать взвешенные решения. В частности, тем, кто путешествует самостоятельно, не торопиться сейчас аннулировать билеты, так как новые могут не только стоить значительно дороже, но и быть в дефиците из-за большого скопления пассажиров после открытия сообщения. Правильнее перебронировать билеты на ближайшие рейсы», — заявил NEWS.ru вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Также он посоветовал тем, кто прилетел на отдых по линии туроператора, поддерживать с ним связь. У российских туркомпаний, по его словам, накоплен огромный опыт решения логистических задач, в том числе перевозки пассажиров, наработанный в ходе похожих конфликтов на Ближнем Востоке в 2024 и 2025 годах.

Что происходит в Дубае

Напомним, что в ночь на 1 марта аэропорт Дубая подвергся атаке беспилотников. Запущенные с иранской территории дроны нанесли удар по территории воздушной гавани, что привело к временной остановке полетов.

Позже иранский БПЛА ударил по пятизвездочному отелю «Бурдж-аль-Араб», являющемуся одним из символов Дубая. В результате удара в здании вспыхнул пожар, охвативший фасад с первого по шестой этаж.

«Власти подтвердили, что обломки беспилотников, перехваченных средствами ПВО, упали во дворах двух домов в Дубае, в результате два человека получили ранения», — рассказали в пресс-службе правительства эмирата.

