02 марта 2026 в 17:43

Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ

Фото: Duan Minfu/XinHua/Global Look Press
Туристы в ОАЭ имеют возможность подать жалобу на отели, если их вынуждают покинуть место проживания в условиях геополитической напряженности, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для этого необходимо получить письменный отказ в предоставлении номера.

Если срок проживания в отеле формально истек, в текущей кризисной обстановке для Дубая и Абу-Даби применяются специальные указания властей о продлении размещения. При наличии подтвержденной брони гостиница обязана предоставить номер на согласованных условиях. Замена такого обязательства требованием освободить помещение означает риск нарушения договора. Нужно зафиксировать отказ письменно и требовать немедленного размещения в том же отеле либо предоставления сопоставимого по категории варианта. При отказе подается жалоба через Dubai Consumer либо по федеральной линии, при угрозе безопасности подключаются правоохранительные органы, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что федеральный закон ОАЭ о защите прав потребителей охватывает и гостиничные услуги. По словам юриста, это гарантирует людям право на качественное обслуживание и возмещение убытков. Он пояснил, что в случае нарушений клиент имеет право требовать повторного предоставления услуги, полного или частичного возврата уплаченной суммы, а также компенсации документально подтвержденных расходов.

Если поездка приобреталась как турпакет у российского туроператора, вступают в силу нормы российского законодательства о туризме, предусматривающие ответственность туроператора перед туристом за неоказание услуг, входящих в турпродукт. В таком случае требования могут заявляться параллельно и отелю, и туроператору. Судебная перспектива в подобных спорах обычно зависит от набора доказательств, поэтому фиксация обстоятельств на месте имеет решающее значение, — заключил Русяев.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали получать штрафы от туроператоров за отказ от поездок в ОАЭ. Некоторые агентства включают в итоговую стоимость уже понесенные затраты, в том числе удерживаемую отелями сумму при отмене бронирования.

Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
