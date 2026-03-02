Россиянам назвали бюджетные страны для отдыха вместо ОАЭ

Российским путешественникам стоит рассмотреть Египет и Турцию в качестве альтернативы Объединенным Арабским Эмиратам, заявила NEWS.ru руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Она отметила, что стоимость путевок в эти государства держится на привычном уровне. По ее словам, цены на Мальдивах в среднем остались такими же, однако итоговая сумма будет зависеть от типа питания и перелета.

Куда поехать путешественникам вместо ОАЭ? Туры в Египет не так сильно растут, потому что люди понимают, что это государство находится близко к местам, где идут военные действия. Турция тоже плюс-минус сохраняет свои цены. Поэтому эти страны можно выбирать для путешествий. Если хочется не морское направление, а просто погулять, можно выбрать Стамбул. В апреле погода там будет уже весьма комфортная. На Мальдивах средний ценник остался такой же. Если хочется хороший отель, то придется заплатить от 300$ (23,2 тыс. рублей) и выше, в зависимости от типа питания. Что касается перелета: если прямой рейс, то выйдет подороже, а если хочется дешевле, можно с пересадками. Еще можно рассмотреть Азербайджан, Армению и Грузию, — пояснила Ансталь.

Ранее сообщалось, что туроператоры начали штрафовать российских туристов за отказ от поездок в ОАЭ. Некоторые турагентства включают в стоимость уже понесенные расходы, в том числе удерживаемую отелями сумму при отмене брони.