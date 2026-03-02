Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер

Франция увеличит объем своего ядерного потенциала, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе программной речи о ядерном сдерживании. При этом глава Франции подчеркнул, что Париж перестанет делиться информацией о точном количестве боеголовок, передает AFP.

Я приказал увеличить число ядерных боеголовок нашего арсенала <...> Мы больше не будем сообщать о численности нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что было в прошлом, — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что Париж должен «мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента». По его словам, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой «продвинутой ядерной доктрине» Франции и смогут участвовать в совместных с ней ядерных учениях.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что обновленная ядерная доктрина Евросоюза — это часть плана против России. По его словам, европейские лидеры зациклились на идее ядерного сдерживания. Филиппо также обратился к французским гражданам и призвал «убить Евросоюз, прежде чем он убьет нас».