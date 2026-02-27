Обновленная ядерная доктрина Евросоюза — это часть плана против России, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его словам, европейские лидеры зациклились на идее ядерного сдерживания. Филиппо также обратился к французским гражданам и призвал «убить Евросоюз, прежде чем он убьет нас».

Скандальная европеизация ядерной доктрины, о которой Эммануэль Макрон объявит в понедельник, является частью плана войны против России. Цель: превратить ЕС в государство посредством войны, уничтожить национальные государства, уничтожить Францию ​​и создать «европейскую армию», — заявил он.

Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил, что в обновленной ядерной доктрине Франции содержатся положения, которые противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия. Дипломат добавил, что «пришло время считать и французские боеголовки».

До этого депутат парламента Сербии Александр Павич сообщил, что внесение изменений в ядерную доктрину Франции несет в себе большие риски. Он также назвал опасной игрой новую затею Евросоюза.