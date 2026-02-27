Бундестаг проголосовал за резкое ужесточение политики миграции

Бундестаг утвердил пакет изменений, ужесточающих правила получения убежища, но одновременно упрощающих трудоустройство для некоторых категорий беженцев. Инициативу поддержали представители блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, в то время как депутаты от «Альтернативы для Германии», «Зеленых» и Левой партии выступили против. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Резолюция вводит обязательную проверку личности на границе и ускоряет процедуры рассмотрения запросов в транзитных зонах международных аэропортов и портов. Те, кто не получит статус беженца, могут быть депортированы прямо оттуда. При этом процедуры для людей, уже подавших ходатайство о предоставлении убежища в другой стране — члене ЕС, будут сокращены.

Соискатели убежища, проживающие в центрах приема, смогут начать работать уже через три месяца пребывания в Германии. До этого фактически действовал шестимесячный запрет на работу для тех, кто обязан проживать в таких учреждениях.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что беженцам с Украины все чаще отказывают в убежище в Европе, потому что конфликт затянулся. По его словам, программы помощи переселенцам изначально задумывались как краткосрочные.