Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:29

Бундестаг проголосовал за резкое ужесточение политики миграции

В Германии одобрили ужесточение правил предоставления убежища

Фото: IMAGO/Jacob Schršter/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бундестаг утвердил пакет изменений, ужесточающих правила получения убежища, но одновременно упрощающих трудоустройство для некоторых категорий беженцев. Инициативу поддержали представители блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, в то время как депутаты от «Альтернативы для Германии», «Зеленых» и Левой партии выступили против. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Резолюция вводит обязательную проверку личности на границе и ускоряет процедуры рассмотрения запросов в транзитных зонах международных аэропортов и портов. Те, кто не получит статус беженца, могут быть депортированы прямо оттуда. При этом процедуры для людей, уже подавших ходатайство о предоставлении убежища в другой стране — члене ЕС, будут сокращены.

Соискатели убежища, проживающие в центрах приема, смогут начать работать уже через три месяца пребывания в Германии. До этого фактически действовал шестимесячный запрет на работу для тех, кто обязан проживать в таких учреждениях.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что беженцам с Украины все чаще отказывают в убежище в Европе, потому что конфликт затянулся. По его словам, программы помощи переселенцам изначально задумывались как краткосрочные.

Германия
беженцы
Бундестаг
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
В Смоленске просят арестовать фигурантов дела о похищении девочки
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Петербурженку госпитализировали после падения наледи с крыши
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.