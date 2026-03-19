19 марта 2026 в 18:26

«Начало конца»: политолог об уходе главы контрразведки США из-за Ирана

Политолог Ордуханян: соратники Трампа будут дистанцироваться от него из-за Ирана

Джо Кент Джо Кент Фото: CNP / Admedia/Global Look Press
Сторонники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будут постепенно отдаляться от него на фоне военного конфликта с Ираном, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, об этом уже сигнализирует уход директора национального контртеррористического центра США Джо Кента со своего поста.

Непосредственный начальник [Джо Кента] — это директор Национальной разведки [Тулси Габбард]. Я хочу сказать, что Джо Кент являлся ее заместителем, и мы понимаем, что она уже высказывала свои сомнения [по поводу войны в Иране]. Дальше это вице-президент [Джей Ди Вэнс]. Это крыло, которое пока формально не говорит о своей позиции, но, безусловно, не поддерживает все, что происходит сейчас. Постепенно это начало конца этой коалиции, постепенно они будут отпочковываться от Трампа. Для него это не трагедия, он сейчас пребывает в своей нирване. Трамп совершенно оторван от реалий. Это человек, который неадекватно воспринимает действительность вокруг себя, — высказался Ордуханян.

Он подчеркнул, что военный конфликт в Иране не служит интересам Израиля, а отражает позицию глобалистских элит. По словам политолога, Трамп оказался в собственном капкане, став представителем сил, с которыми он пытался бороться. И, как отметил Ордуханян, это неизбежно вызывает критику со стороны тех, кто пока еще придерживается здравых позиций в США.

Мы помним, что Вэнс уже критиковал Трампа в первый срок. Американский лидер сейчас на это не обращает внимания, но мне кажется, что это еще вернется ему уже в виде конкретного противостояния с вице-президентом в реалиях предвыборной гонки, которую нам предстоит наблюдать в течение следующих двух лет перед выборами 2028 года. Трамп себя списал как политик. И выступления этих людей лишний раз это подчеркивают. Пропала повестка MAGA, пропал тот Дональд Трамп, который кричал с трибуны после покушения: «Боритесь! Боритесь!» — резюмировал Ордуханян.

Ранее стало известно, что Кент подал в отставку из-за несогласия с решением начать войну против Ирана. Он заявил, что Тегеран не представлял непосредственной угрозы, а операция была инициирована под давлением Израиля и его американского лобби.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Александр Ефимов
