17 марта 2026 в 17:51

Глава антитеррористического центра США ушел в отставку

Глава антитеррористического центра США Кент ушел в отставку из-за Ирана

Фото: Shaati/XinHua/Global Look Press
Руководитель центра по борьбе с терроризмом при директоре национальной разведки США Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с военной операцией против Ирана. В соцсети X он отметил, что Иран не представлял непосредственной угрозы США и решение о начале операции было принято под давлением Израиля и его лобби в США.

Положа руку на сердце, я не могу поддержать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране, и совершенно очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США, — заявил Кент.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что американская разведка информировала президента США Дональда Трампа о возможности ответных действий со стороны Ирана в отношении союзников США. В докладах разведки не утверждалось, что ответные действия Тегерана будут неизбежны, но такой вариант развития событий рассматривался как вполне вероятный.

«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

