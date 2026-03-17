Глава антитеррористического центра США ушел в отставку

Руководитель центра по борьбе с терроризмом при директоре национальной разведки США Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с военной операцией против Ирана. В соцсети X он отметил, что Иран не представлял непосредственной угрозы США и решение о начале операции было принято под давлением Израиля и его лобби в США.

Положа руку на сердце, я не могу поддержать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране, и совершенно очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США, — заявил Кент.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что американская разведка информировала президента США Дональда Трампа о возможности ответных действий со стороны Ирана в отношении союзников США. В докладах разведки не утверждалось, что ответные действия Тегерана будут неизбежны, но такой вариант развития событий рассматривался как вполне вероятный.