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07 июня 2026 в 21:31

Главный хвостатый дипломат Британии сбежал с переговоров с Зеленским

РИА Новости: кот Ларри сбежал с Даунинг-стрит перед переговорами с Зеленским

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Главный мышелов Великобритании, кот Ларри, сбежал перед визитом Владимира Зеленского на Даунинг-стрит для проведения переговоров по Украине, сообщает корреспондент РИА Новости. Кот покинул резиденцию премьера примерно через 20 минут после начала встречи и направился на соседнюю территорию, где находится британский МИД.

Кот Ларри, которого взяли из приюта, выполняет функцию главного мышелова с 2011 года. Традиция содержания котов в резиденциях британских правителей сохраняется с XV века. С 1929 года эти животные имеют официальный статус и получают ежегодное жалование в размере 100 фунтов.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года кот Ларри отказался заходить в резиденцию одновременно с британским премьером Киром Стармером и Зеленским. Он терпеливо ждал у двери, когда ему откроют, однако, как только политики приблизились к входу, кот резко отпрыгнул и ушел.

Зоопсихолог Ангелина Сиротина допустила, что кот убежал от Зеленского, так как мог почувствовать у него энергию смерти. Она отметила, что у таких животных хорошо развита интуиция, они довольно точно считывают людей. При этом эксперт добавила, что кот мог сбежать из-за запаха кортизола, исходящего от украинского лидера.

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