09 декабря 2025 в 08:33

Зоопсихолог объяснила бегство британского кота Ларри от Зеленского

Зоопсихолог Сиротина: кот Ларри почувствовал у Зеленского энергию смерти

Кот Ларри Кот Ларри Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кот Ларри убежал от украинского президента Владимира Зеленского в Лондоне, так как мог почувствовать у него энергию смерти, заявила aif.ru зоопсихолог Ангелина Сиротина. Она отметила, что у таких животных хорошо развита интуиция, они довольно точно считывают людей. При этом эксперт добавила, что кот мог сбежать из-за запаха кортизола, исходящего от Зеленского.

Когда человек испытывает злобу, агрессию, организм вырабатывает эти гормоны. И животные это считывают и считывают это именно как проявление потенциальной угрозы, — сказала Сиротина.

Ранее кот Ларри отказался заходить в резиденцию одновременно с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Во время прямой трансляции было заметно, как Ларри терпеливо ждал у двери, когда ему откроют. Однако, как только политики приблизились к входу, кот резко отпрыгнул и ушел.

В октябре 2024 года Ларри также покинул здание, когда туда приехал Зеленский. Когда дверь резиденции на Даунинг-стрит открылась, навстречу президенту Украины вышел кот. Стармер и Зеленский удивленно проводили его взглядами и зашли внутрь, а Ларри остался на красной дорожке.

