Исповедь Пригожина, любовь к Родине, сын: как живет актер Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и связи с Евгением Пригожиным?

Чем известен Полухин

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Актер снимался в лентах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Экстренное торможение», «Метод», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Король и Шут», «Сны Алисы», «Бешенство», «20/22», «Комбинация», «Лихие» и других.

Всего в его фильмографии более 160 работ.

Что известно о личной жизни Полухина

Кирилл Полухин женат на коллеге Светлане Строговой, с которой познакомился во время учебы в институте.

У пары есть сын Иннокентий, он учился рекламе и пиару в Академии народного хозяйства при президенте РФ.

«Он трудится в рекламном бизнесе. По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет, сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь? Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — говорил артист WomanHit.

Кирилл Полухин перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как Полухин связан с Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях ленты «Шугалей», которую продюсировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о похищении и последующем освобождении российских социологов в Ливии. Его назвали исповедью Пригожина.

По мнению актера, необходимо снимать больше подобных проектов.

«Потому что Родину надо любить — я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — пояснил он.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышли ленты «Опасный», «Путешествие на солнце и обратно», «Доктор Вера» и «Волчок» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Доставка с гарантией», «Вершина», «Шеф-8» и «Учитель года», в которых снялся Полухин.

Артист вместе с женой живет в Санкт-Петербурге и отказывается переезжать в Москву.

«Как сказал один продюсер: „Тебе нужно доплачивать за патриотизм. Уже все свалили в Москву“. У меня не было такого желания, хотя и были приглашения в московские театры. Не хочу, я коренной петербуржец, меня все устраивает», — комментировал Полухин.

