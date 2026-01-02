Гайдулян, Донбасс, российское гражданство: как живет Валентина Рубцова

Актриса Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Донбассе?

Чем известна Рубцова

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области. Окончила ГИТИС.

Во время учебы она стала солисткой группы «Девочки», где выступала до 2003 года. В кино артистка дебютировала в 2004 году в сериале «Ландыш серебристый — 2».

Известность ей принесла роль Тани Архиповой в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня», где она работала с Андреем Гайдуляном и Алексеем Климушкиным.

Также Рубцова снималась в картинах «Свой человек», «Аэропорт», «Кто в доме хозяин?», «СамоИрония судьбы», «Небриллиантовая рука» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 16 работ.

Что известно о личной жизни Рубцовой

В 2009 году Валентина Рубцова вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна.

«Артур — моя вторая кожа. Не знаю, как вообще без него существовала. С его появлением избавилась от всех комплексов — внешних, внутренних. Пришел любимый человек, и всех тараканов смыло морем», — говорила она в интервью StarHit.

В 2011 году у супругов родилась дочь София.

«Могу полдня проваляться с дочкой в кровати: болтать, смотреть мультики, слушать музыку. У нас особая связь, очень тесная», — делилась Рубцова.

Валентина Рубцова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что Рубцова говорила о Донбассе и Крыме

В 2019 году Валентина Рубцова рассказала, что последний раз была в Донбассе девять лет назад.

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — вспоминала она в интервью Вячеславу Манучарову.

В 2009 году актриса получила российское гражданство. По ее словам, Крым «расцвел, когда снова стал российским».

«Крым исторически был наш. История у нас циклическая, все по кругу. Когда я ездила в Крым, то всегда считала его Россией. Так и должно было быть. Если бы этого не было, то мне страшно представить, что могло бы случиться», — добавила она.

Чем сейчас занимается Рубцова

Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Очень веселые ребята».

В 2025 году также вышла комедия «Невероятные приключения Шурика» с Рубцовой.

Читайте также:

Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева

Заворотнюк, отъезд в США, отсутствие детей: как живет Екатерина Дубакина

Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева