11 марта 2026 в 06:00

«Не стройте иллюзий»: что с ценами на туры в Турцию, какие альтернативы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Из-за закрытия для отдыхающих стран Персидского залива российские туристы массово переориентируются на Турцию. При этом эксперты призвали не надеяться на дешевые путевки, поскольку стоимость услуг растет на фоне ближневосточного кризиса. Что будет с ценами к пляжному сезону — в материале NEWS.ru.

Что сказал турецкий турагент о стоимости путевок для российских туристов

Доступных цен на путевки в Турцию в этом курортном сезоне, вероятно, не будет, таким мнением поделился с РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш. Он связал рост стоимости туров с кризисом на Ближнем Востоке.

«Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы», — сказал агент.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе начинает сказываться на туристическом бизнесе. Рост цен на энергоносители, логистику и продовольствие напрямую влияет на стоимость туристических услуг. Кроме того, на гостиничный и ресторанный сектор давит высокий уровень инфляции в стране. Долмуш утверждает, что отельеры вынуждены повышать ценники, чтобы компенсировать расходы на персонал, энергетику и обслуживание. При этом он отметил, что спрос со стороны россиян по-прежнему важен для туристической отрасли Турции.

Что будет с ценами на путевки в Турцию к пляжному сезону

Турция — одна из альтернатив ОАЭ и другим странам Персидского залива, затронутым военным кризисом, пояснил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, курорт был и остается на первом месте среди выездных направлений у российских туристов.

«Взрывного роста цен нет, но и падения ждать не следует. С какой стати, если топливо дорожает, а тарифы повышаются? Поэтому дешевой [Турция] не будет. Это достаточно стабильное, растущее направление, которое лидирует начиная с майских праздников», — сказал эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Барзыкин добавил, что пока нельзя точно спрогнозировать, на сколько подорожают путевки в Турцию по сравнению с прошлым пляжным сезоном.

В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru отметил, что у россиян нет никаких иллюзий касательно стоимости путевок в Турцию. По его словам, туристы из РФ привыкли к тому, что они дорожают ежегодно. Однако россияне едут в Турцию, потому что отдых зачастую обходится дешевле, чем на отечественных курортах, подчеркнул эксперт.

«В России никто не строит иллюзий по поводу того, что в Турции будет дешевый отдых. Россияне ждут от республики более низких цен, чем на родине. То есть отель „четыре звезды“ с системой „все включено“ в Сочи стоит, например, €250 в день, а в Турции цена должна составить €200», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что авиабилеты на рейс Москва — Сочи в июле будут стоить примерно столько же, сколько из столицы до Антальи. По словам эксперта, в первом случае цена окажется в пределах 40–50 тысяч рублей, во втором — до 60 тысяч. При этом Мкртчян подчеркнул, что цены на путевки в Турцию никак не связаны с ближневосточным кризисом.

«Они поднимают стоимость каждый год без всякого кризиса на Ближнем Востоке. Поэтому не верьте в эти сказки. Это полностью фейк. Скажите: „Мы поднимаем цены“. Все. Без объяснений, почему», — подчеркнул Мкртчян.

NEWS.ru изучил предложения популярных туроператоров на июнь. Согласно информации, опубликованной на сайтах компаний, сейчас цены на туры на морское побережье Турции из расчета на девять ночей на двоих начинаются от 110–120 тысяч рублей.

Куда поедут туристы из России вместо стран Персидского залива

В этом сезоне большое количество российских туристов отправятся в Египет, где цены ниже, чем в Турции и России, отметил Мкртчян. По его словам, в прошлом году эту африканскую страну выбрали 700 тысяч российских туристов. В 2026-м их число приблизится к 1 млн. На фоне ближневосточного кризиса проседает турпоток в ОАЭ, сказал эксперт.

«По Эмиратам у нас сейчас минус 50% на лето [по сравнению с летом 2025 года]. Минус 50% — это катастрофа. Вместо ОАЭ выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Китай и Россию», — резюмировал Мкртчян.

Анна Акимова
А. Акимова
