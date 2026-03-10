В АТОР раскрыли, сколько россиян застряли в Таиланде

В АТОР раскрыли, сколько россиян застряли в Таиланде АТОР: до 10 тыс. россиян не могут вылететь из Таиланда

До 10 тыс. российских туристов оказались заблокированы в Таиланде из-за отмены авиасообщения на Ближнем Востоке, такую оценку 10 марта привела Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмечается, что учитываются и те, кто прилетел с турами, и те, кто самостоятельно.

По оценкам отрасли, в Таиланде может находиться около 10 тыс. российских туристов — как организованных, так и самостоятельных — с обратными билетами через ближневосточные хабы, — сообщили в организации.

Власти Таиланда пошли навстречу россиянам: если рейс отменен из-за закрытия ближневосточного авиасообщения, туристам разрешают продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней. Для этого необходимо лично обратиться в иммиграционный офис на Пхукете или в Бангкоке.

Сложнее всего, по данным АТОР, приходится пассажирам авиакомпании Air Arabia. У перевозчика до 22 марта не запланировано ни одного коммерческого рейса, а информация о возможных вывозных бортах пока отсутствует.

