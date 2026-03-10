Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:22

В АТОР раскрыли, сколько россиян застряли в Таиланде

АТОР: до 10 тыс. россиян не могут вылететь из Таиланда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

До 10 тыс. российских туристов оказались заблокированы в Таиланде из-за отмены авиасообщения на Ближнем Востоке, такую оценку 10 марта привела Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмечается, что учитываются и те, кто прилетел с турами, и те, кто самостоятельно.

По оценкам отрасли, в Таиланде может находиться около 10 тыс. российских туристов — как организованных, так и самостоятельных — с обратными билетами через ближневосточные хабы, — сообщили в организации.

Власти Таиланда пошли навстречу россиянам: если рейс отменен из-за закрытия ближневосточного авиасообщения, туристам разрешают продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней. Для этого необходимо лично обратиться в иммиграционный офис на Пхукете или в Бангкоке.

Сложнее всего, по данным АТОР, приходится пассажирам авиакомпании Air Arabia. У перевозчика до 22 марта не запланировано ни одного коммерческого рейса, а информация о возможных вывозных бортах пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что у российских туристов на Мальдивах начали кончаться деньги из-за возросших цен на аренду жилья. Семья с тремя детьми, включая младенца, не может покинуть острова из-за отсутствия вывозных рейсов.

Таиланд
Ближний Восток
туристы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.