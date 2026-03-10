Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 10:41

Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов

Хайнань планирует увеличить число маршрутов пассажирских авиаперевозок в Россию

Хайнань Хайнань Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хайнань намерен увеличить число маршрутов пассажирских авиаперевозок в Россию, сообщила ТАСС делегация провинции, принимающая участие в сессиях Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая в Пекине. Кроме того, провинция планирует составить туристические маршруты, связывающие ее центр Санью с другими городами КНР.

Что касается планов по привлечению российских туристов, то, во-первых, будем содействовать открытию новых прямых рейсов и увеличению их частоты, — рассказали представители делегации.

Наряду с этим власти Хайнаня будут работать над улучшением качества обслуживания туристов. Отмечается, что в 2025 году провинцию посетили более 500 тыс. россиян.

Ранее руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что наиболее значительное повышение цен зафиксировано на туры в Таиланд и на Шри-Ланку. Однако, по ее словам, проживание в азиатских странах по-прежнему остается сравнительно недорогим. Она отметила, что сейчас цены на туры во многие популярные места растут не из-за ситуации на Ближнем Востоке, а еще с момента кризиса в Венесуэле.

