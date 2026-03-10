Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:11

Бортников назвал число предотвращенных терактов в России

Бортников: в России предотвратили 308 терактов в 2025 году

Александр Бортников Александр Бортников Фото: kremlin.ru
Силовики предотвратили в России 308 терактов в 2025 году, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ РФ Александр Бортников. По его словам, которые передает «Российская газета», всего было предотвращено 423 преступления террористической направленности.

В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов, — заявил он.

Также он сообщил, что Россия сталкивается с диверсионно-террористической войной, которую ведут спецслужбы Украины при поддержке западных стран. По его словам, уровень террористических угроз и сложность операций против России в последние годы существенно возросли.

Ранее Бортников заявил, что в России участились случаи нападения учащихся на одноклассников и учителей. По его словам, это говорит о том, что профилактические мероприятия в молодежной среде не приносят нужного эффекта.

До этого Бортников заявил, что руководство британской разведки MI6 призывает «убивать всех неугодных» в России, заявил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, для такой агитации целенаправленно выбираются мигранты, лица с радикальными взглядами, наркозависимые, подростки и пенсионеры.

Россия
Александр Бортников
ФСБ
теракты
