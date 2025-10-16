Глава ФСБ ответил на агитацию MI6 «убивать всех неугодных» в России

Руководство британской разведки MI6 призывает «убивать всех неугодных» в России, заявил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, которые передает ТАСС, для такой агитации целенаправленно выбираются мигранты, лица с радикальными взглядами, наркозависимые, подростки и пенсионеры.

Особо отмечу призывы руководства MI6, СБУ и ГУР убивать всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны. <…> В частности, лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия кол-центров, — подчеркнул руководитель ведомства.

Также он напомнил о недавнем заявлении бывшего директора MI6 Ричарда Мура, который открыто призвал всех желающих, включая граждан России, работать на британскую разведку. В связи с этим он даже анонсировал запуск специальной платформы для вербовки шпионов через даркнет, добавил Бортников.

Ранее директор ФСБ выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который полностью контролируется властями Великобритании, дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры ради идеи поражения России. Бортников уточнил, что вся полнота власти на Украине консолидирована именно в руках офиса Зеленского.