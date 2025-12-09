ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:12

Стало известно, сколько терактов предотвратили в России в 2025 году

В России предотвратили 273 теракта в 2025 году

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году предотвращено 273 теракта, заявил глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. По словам директора ФСБ России, которые приводит ТАСС, всего предотвращено 374 террористических преступления. Также силовики нейтрализовали 24 и задержали более 2 тыс. бандитов и их пособников, подчеркнул глава НАК.

Скоординированными действиями силовых структур в текущем году предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта, — отметил он.

До этого в Иркутской области трое подростков устроили серию поджогов и спланировали теракт для подрыва бомбардировщиков типа Ту-22М3. Суд Читы вынес несовершеннолетним приговоры — они получили от семи до девяти лет.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным следствия, 46-летний мужчина пытался выехать на территорию Украины из идеологических соображений. Перед этим он установил связи с представителями СБУ и передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.

теракты
ФСБ
Александр Бортников
Россия
