В МИД России рассказали о новогоднем подарке для посольства Финляндии МИД России подарит финским дипломатам «Черную книгу русофобии» на Новый год

Министерство иностранных дел России отправит в посольство Финляндии в Москве особый подарок в честь завершения года, сообщила представитель российского ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. Это книга «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», переведенная на финский язык.

Сегодня дипломатической нотой передадим в посольство Финляндской Республики в России переведенное на финский язык издание — «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», — написала Захарова.

Захарова отметила, что в книге собрано свыше ста страниц фактов и свидетельств. Издание призвано напомнить и предоставить сведения, которые должны быть известны всем, особенно представителям официальных структур. Дипломат также подчеркнула, что данный жест направлен на поддержку «Деда Мороза», которому из-за ограничений на границе затруднен путь в Финляндию.

Ранее Захарова заявила, что нынешние руководители европейских стран не заслуживают статуса элиты из-за русофобии и национализма, что негативно влияет на экономику и благополучие их государств. Она отметила, что русофобия приобрела уродливые формы в XXI веке. В качестве примера Захарова привела Германию, Италию, Францию и Испанию, подчеркнув, что их лидеры привели страны к кризису.