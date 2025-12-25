Нынешние власти европейских государств не могут считаться элитой, потому что «заболели русофобией и нацизмом», заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Александру Кареевскому на «России-24». По словам дипломата, это привело к значительному ущербу для экономики и благополучия этих стран.

Они заболели русофобией, национализмом, нацизмом, как это обычно с ними происходило и раньше. Сейчас, когда закончилась первая четверть XXI века, эта болезнь приняла вот такие уродливые формы — в виде русофобии, — сказала она.

В пример Захарова привела власти Германии, Италии, Франции и Испании. Представитель МИД отметила, что эти страны когда-то были благополучными, однако их нынешнее руководство ввергло собственный народ в кризис.

Ранее Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии в ответ на ее заявление о якобы 19 нападениях Москвы на соседей. Захарова напомнила, что Финляндия сама дважды атаковала Советскую Россию еще до войны 1939–1940 годов.