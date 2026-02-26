Российская ПВО «опалила» более 130 беспилотных «птичек» ВСУ Минобороны РФ сообщило о ликвидации 136 беспилотников ВСУ за сутки

Средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников самолетного типа, рассказала пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, были ликвидированы две управляемые авиационные бомбы.

Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные сорвали все попытки ВСУ повторить вторжение в Курскую область. Генерал отметил, что в прошлом году все вооруженные провокации на границе были профессионально отражены, потери украинских подразделений на этом направлении превысили 76 тыс. человек и более 7,7 тыс. единиц техники.

Кроме того, начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков сообщил, что российские военные использовали терминалы Starlink для дезинформации противника. По словам генерала, система спутниковой связи также применялась для нанесения ударов в тыловых районах.