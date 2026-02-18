ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО МО: ВС РФ применяли Starlink в зоне СВО для введения ВСУ в заблуждение

Российские подразделения применяли систему спутниковой связи Starlink, для того чтобы ввести противника в заблуждение, рассказал ВГТРК начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ Валерий Тишков. По его словам, также российская армия использовала терминалы для ударов в глубине.

Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями, и в первую очередь для введения противника в заблуждение, — отметил он.

Тишков добавил, что пункты управления ВС РФ обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система управления функционирует стабильно, указал он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Россия располагает ресурсами для разработки импульсных пушек, способных нейтрализовать спутниковую систему Starlink. По его мнению, на создание такого вооружения потребуется около двух лет.

Тем временем появилась информация, что в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. Полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи Starlink.