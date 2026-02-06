Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:46

Найдено решение в борьбе со спутниками Starlink

Военэксперт Кнутов: Россия может разработать импульсные пушки против Starlink

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия имеет ресурсы для создания импульсных пушек с целью противодействия спутниковой системе Starlink, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, на конструирование данного вооружения может понадобиться около двух лет.

Недавно Китай объявил о том, что создал электромагнитную импульсную пушку мощностью 20 гигаватт, которая способна глушить сигналы Starlink или выжигать электронику в них. Она достаточно компактная, ее можно установить на грузовик. Весит четыре тонны. То есть это вполне подвижная мобильная система и очень эффективная. Я думаю, что через пару лет похожую пушку создаст и Россия. Тогда вопрос борьбы со Starlink уйдет в прошлое, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что на данный момент отключение американских спутников не представляет для России угрозы. По словам военэксперта, у РФ имеется надежная система ретрансляторов, которая была разработана еще в советское время и успешно применяется до сих пор.

Локальные или массовые отключения Starlink будут печальным фактом для Украины. Именно поэтому сейчас Киев в панике. Они давят на Илона Маска (американский предприниматель. — NEWS.ru), чтобы он быстрее ввел спутники для перерегистрации всех терминалов, чтобы зарегистрированные для ВСУ работали, а другие — нет, — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины фиксируются случаи, когда терминалы спутниковой связи Starlink перестают функционировать. На этом фоне некоторые подразделения оказываются в изоляции.

