Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 01:54

В политике SpaceX увидели причину отключения Starlink на позициях ВСУ

РИАН: терминалы Starlink отключаются на позициях ВСУ из-за введенных Маском мер

Интернет-терминал Starlink Интернет-терминал Starlink Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На позициях Вооруженных сил Украины фиксируются случаи отключения терминалов спутниковой связи Starlink. Это оставляет подразделения без связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По сведениям информаторов, проблема связана с мерами, введенными компанией SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Он выступил против несанкционированного использования оборудования.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол заявила, что часть позиций ВСУ на передовой осталась без связи из-за введенных Илоном Маском мер против несанкционированного использования спутниковых терминалов Starlink, — указано в публикации.

Добавляется, что в связи с возникшими перебоями критике со стороны военных подвергся министр обороны Украины Михаил Федоров. Именно он ранее инициировал политику обязательной регистрации терминалов Starlink, которая могла привести к идентификации и последующей блокировке устройств, используемых в боевых условиях.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что Украина никогда даже не пыталась создать аналог спутниковой связи Starlink. По его словам, руководство страны было уверено в неиссякаемой поддержке Запада.

Starlink
SpaceX
Илон Маск
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск нашел спасение США от банкротства
Российский триколор вывесили во время хоккейного матча на Олимпиаде
Американский самолет заметили в небе у Крыма
В Белгороде информировали о последствиях ночной атаки ВСУ
В США зафиксировано рекордное с 2009 года число увольнений
Истребила норок, поссорилась с Трампом: премьер Дании погрязла в скандалах
Алаудинов рассказал, как выживают изолированные бойцы ВСУ в Сумской области
«Не лучше Бухенвальда»: силовики рассказали о Яворовском полигоне ВСУ
ВСУ продолжают массированно атаковать Белгород: последствия, что известно
Космические аппараты выведены на целевую орбиту в интересах МО РФ
Запашного дважды прооперировали в больнице на территории ЛНР
«Репутация запятнана»: в РФПИ озвучили, кто потерял доверие из-за Эпштейна
Бордели, оргии, разврат: что на самом деле творилось на острове Эпштейна
Автомобиль в Лос-Анджелесе протаранил продуктовый магазин
В политике SpaceX увидели причину отключения Starlink на позициях ВСУ
В Финляндии назвали страну, представляющую «давнюю угрозу» Европе
Новый сезон «Черного зеркала»: что известно о продолжении, дата выхода
Британскому премьеру начали искать замену
Трамп заявил о готовности защитить военную базу США в Индийском океане
Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в африканскую страну
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.