В политике SpaceX увидели причину отключения Starlink на позициях ВСУ РИАН: терминалы Starlink отключаются на позициях ВСУ из-за введенных Маском мер

На позициях Вооруженных сил Украины фиксируются случаи отключения терминалов спутниковой связи Starlink. Это оставляет подразделения без связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По сведениям информаторов, проблема связана с мерами, введенными компанией SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Он выступил против несанкционированного использования оборудования.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол заявила, что часть позиций ВСУ на передовой осталась без связи из-за введенных Илоном Маском мер против несанкционированного использования спутниковых терминалов Starlink, — указано в публикации.

Добавляется, что в связи с возникшими перебоями критике со стороны военных подвергся министр обороны Украины Михаил Федоров. Именно он ранее инициировал политику обязательной регистрации терминалов Starlink, которая могла привести к идентификации и последующей блокировке устройств, используемых в боевых условиях.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что Украина никогда даже не пыталась создать аналог спутниковой связи Starlink. По его словам, руководство страны было уверено в неиссякаемой поддержке Запада.