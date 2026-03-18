Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 13:21

Насильник надругался над женщиной прямо во время ее звонка в полицию

В Британии осудили насильника, который напал на жертву во время звонка в полицию

Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании Королевский суд Ньюкасла приговорил 35-летнего Пола Бейти к пяти годам лишения свободы по делу об изнасиловании женщины, сообщает британская газета The Mirror. Он надругался над жертвой, когда она в панике звонила в экстренную службу.

Как сообщает издание, инцидент произошел в Гейтсхеде, графство Тайн-энд-Уир. Женщина рассказала, что встретила Бейти в тот день впервые. После совместного распития алкоголя она оказалась у него дома. Мужчина пригласил ее в спальню, чтобы якобы показать музыкальное оборудование, после чего напал на нее.

Когда потерпевшая попыталась позвонить в полицию, насильник кричал на нее, пытаясь заглушить мольбы о помощи. Операторы экстренной службы слышали происходящее и направили полицейских по адресу, заявил прокурор Винс Уорд во время заседания.

Оператор слышал, как она плачет, а он кричит на заднем плане. Полиция прибыла очень быстро, и, судя по всему, они прервали преступление, — подчеркнул обвинитель.

При задержании Бейти оказал сопротивление. Он вышел голым к окну, послал стражей правопорядка, а затем набросился на одного из полицейских с кулаками. Жертва нападения призналась, что после случившегося чувствовала себя «грязной» и думала о суициде.

Ранее жителя Наро-Фоминска приговорили к 20 годам лишения свободы за изнасилование ребенка. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

изнасилования
Великобритания
приговоры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся серьезные расходы США на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу
Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта
«Нет информации»: в ЕС зашли в тупик перед саммитом по кредиту Украине
Диетолог напомнила об уникальной пользе гречки
Киркорова заметили у могилы отца в годовщину трагического ухода
Назван один из факторов гибели пациентов от энцефалита
Что известно об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту Израиля
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.