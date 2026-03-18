Насильник надругался над женщиной прямо во время ее звонка в полицию

Насильник надругался над женщиной прямо во время ее звонка в полицию В Британии осудили насильника, который напал на жертву во время звонка в полицию

В Великобритании Королевский суд Ньюкасла приговорил 35-летнего Пола Бейти к пяти годам лишения свободы по делу об изнасиловании женщины, сообщает британская газета The Mirror. Он надругался над жертвой, когда она в панике звонила в экстренную службу.

Как сообщает издание, инцидент произошел в Гейтсхеде, графство Тайн-энд-Уир. Женщина рассказала, что встретила Бейти в тот день впервые. После совместного распития алкоголя она оказалась у него дома. Мужчина пригласил ее в спальню, чтобы якобы показать музыкальное оборудование, после чего напал на нее.

Когда потерпевшая попыталась позвонить в полицию, насильник кричал на нее, пытаясь заглушить мольбы о помощи. Операторы экстренной службы слышали происходящее и направили полицейских по адресу, заявил прокурор Винс Уорд во время заседания.

Оператор слышал, как она плачет, а он кричит на заднем плане. Полиция прибыла очень быстро, и, судя по всему, они прервали преступление, — подчеркнул обвинитель.

При задержании Бейти оказал сопротивление. Он вышел голым к окну, послал стражей правопорядка, а затем набросился на одного из полицейских с кулаками. Жертва нападения призналась, что после случившегося чувствовала себя «грязной» и думала о суициде.

