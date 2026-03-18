Тренер рассказала о безопасных темпах похудения

Безопасный темп похудения составляет 0,5–1 кг в неделю, рассказала «Газете.Ru» старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина. Она отметила, что для такого результата достаточно от трех до четырех тренировок в неделю длительностью от 30 до 45 минут.

Уже за шесть недель можно заметно повлиять и на общий процент жира, и на мышечный тонус. Это значит, иначе будет сидеть одежда и изменится ощущение отражения в зеркале, даже если весы не показывают резких изменений, — рассказала Бахтурина.

Тренер посоветовала не торопиться похудеть к лету и забыть о ежедневных тренировках. По ее словам, пара дней отдыха в неделю — необходимая часть тренировочного процесса.

Ранее нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что во время похудения нельзя сокращать количество жиров. Он отметил, что такие нутриенты жизненно необходимы организму.