18 марта 2026 в 13:20

Тренер рассказала о безопасных темпах похудения

Тренер Бахтурина: безопасный темп похудения составляет около килограмма в неделю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Безопасный темп похудения составляет 0,5–1 кг в неделю, рассказала «Газете.Ru» старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина. Она отметила, что для такого результата достаточно от трех до четырех тренировок в неделю длительностью от 30 до 45 минут.

Уже за шесть недель можно заметно повлиять и на общий процент жира, и на мышечный тонус. Это значит, иначе будет сидеть одежда и изменится ощущение отражения в зеркале, даже если весы не показывают резких изменений, — рассказала Бахтурина.

Тренер посоветовала не торопиться похудеть к лету и забыть о ежедневных тренировках. По ее словам, пара дней отдыха в неделю — необходимая часть тренировочного процесса.

Ранее нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что во время похудения нельзя сокращать количество жиров. Он отметил, что такие нутриенты жизненно необходимы организму.

