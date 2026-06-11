Жена звезды «Реальных пацанов» рассказала, как пришла в форму после родов Жена актера Селиванова призналась, что похудела после родов с помощью спорта

Жена звезды «Реальных пацанов» актера Владимира Селиванова Александра призналась в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что похудела после третьих родов с помощью правильного питания и спорта. Она отметила, что начала вводить физическую активность через месяц после рождения ребенка и только после консультации с врачом.

Особых трудностей [с восстановлением после родов] не возникло. За все три беременности я не набирала больше 10–11 кг. И все потому, что всегда внимательно относилась к своему питанию: не «ела за двоих», а следила за балансом — включала в меню больше клетчатки и белка, пила полтора литра воды в день. Чем разнообразнее и полезнее меню, тем лучше тело. Я стараюсь не употреблять углеводы после 18:00 и никогда не пропускаю обед, — рассказала Селиванова.

Многодетная мать уточнила, что примерно через месяц после родов начала заниматься домашней йогой и выполнять упражнения с фитнес-резинками. Позже с разрешения врача она добавила в распорядок дня силовые тренировки.

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