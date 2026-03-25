Оксана Федорова поделилась секретом стройной фигуры

Телеведущая Оксана Федорова в интервью с «Леди Mail» призналась, что поддерживает фигуру благодаря бальным танцам. По словам знаменитости, она в целом следит за здоровьем и ведет активный образ жизни.

Я в целом слежу за своим здоровьем. Считаю, что любой человек должен подходить к этой теме серьезно, это его зона ответственности. Бальные танцы для меня — отличный способ поддерживать форму и чувствовать себя женственной, пластичной и наполненной энергией. Я в целом стараюсь вести активный образ жизни, правильно питаться и уделять внимание отдыху. Диетами я не увлекаюсь, — рассказала Федорова.

По словам телеведущей, она предпочитает сбалансированное питание и умеренность во всем. Знаменитость добавила, что больше всего женщину красит не соответствие каким-то стандартам, а сияющий взгляд вкупе со счастливой улыбкой и духовной наполненностью.

Ранее телеведущая Виктория Дмитриева рассказала, что похудела благодаря кардинальной смене образа жизни. Ей удалось избавиться от 46 килограммов за два года.